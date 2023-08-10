Жителей Башкирии предупредили о плановом выжигании попутного газа

В настоящее время на территории республики проводятся плановые работы по ремонту магистрального этиленопровода «Нижнекамск-Уфа-Стерлитамак-Салават», информирует пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Сообщается, что в соответствии с установленным графиком предстоит провести процесс выжигания лишнего газа в Уфе, Ишимбае, а также в окрестностях Уфимского, Кушнаренковского, Чекмагушевского и Стерлитамакского районов.

В ведомстве уточняют, что на участках будут размещены передвижные горючие факелы, а зона вокруг них будет тщательно очищена от возможных горючих материалов.

В официальном обращении отмечается, что весь процесс сжигания контролируется и не представляет угрозы для населения.