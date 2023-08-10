«Башавтотранс» передал автобусы для своих земляков в зоне СВО

Сотрудники ГУП «Башавтотранс» передали для отправки два автобуса ПАЗ 3205 в составе гуманитарной колонны.

Эта колонна направляется к войсковой части, где в боевых действиях участвуют 72 военнослужащих из республики. Гуманитарная колонна направится в зону СВО, завтра, 11 августа.

Сотрудники предприятия выражают глубокое уважение к своим землякам, которые в настоящее время находятся в зоне спецоперации, и называют их настоящими героями. «Башавтотранс» оказывает поддержку мобилизованным военнослужащим и помогает их семьям.