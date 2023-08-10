Фестиваль «Башҡорт аты» посетит дизайнер костюмов сериала «Игра престолов»

Мурат Бончук, мастер по созданию изделий из кожи, отправится в Баймакский район для участия в этом зрелищном мероприятии. На протяжении долгих лет он изготавливает кольчуги, броню и доспехи. А его увлечение лошадьми придает его творчеству особый оттенок.

Мурата часто приглашают на различные шоу и постановки на историческую тематику в качестве консультанта и дизайнера костюмов. К примеру, именно его уникальные модели кожаных доспехов надевали герои популярного турецкого сериала «Основание Осман», а великолепная броня, изготовленная им лично из дериметаллического сплава, украсила сцены популярного американского сериала «Игра престолов».

Напомним, в период с 11 по 13 августа в Баймакском районе пройдет международный фестиваль «Башҡорт аты» («Башкирская лошадь»), где гости и участники смогут посетить выставку народных промыслов и ремесел «Город мастеров».