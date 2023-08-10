Сообщить о пьяных водителях можно с помощью специальной кнопки на сайте мэрии Уфы

Госавтоинспекция Уфы совместно с администрацией города в целях сокращения количества ДТП, связанных с вождением в нетрезвом виде, приняли решение о создании специальной веб-функции «Сообщить о нетрезвом водителе» на платформе «Уфа Интерактивная» на официальном сайте муниципалитета.

Этот инструмент позволяет местным жителям и гостям столицы с помощью различных мобильных устройств и гаджетов информировать о случаях пьяного вождения и нарушениях правил дорожного движения.

Свидетели таких инцидентов отправляют соответствующее уведомление на сайт администрации города. Эта информация будет оперативно передана сотрудникам Госавтоинспекции. Для этого достаточно предоставить краткое описание транспортного средства, рассказать о допущенных нарушениях и указать местоположение нарушителя. По возможности — приложить фотографии.

Кроме того, действует «телефон доверия» МВД по Башкирии, который также предоставляет возможность гражданам сообщать о случаях управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: 8 (347) 279-32-92.