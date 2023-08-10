В Антарктиде уроженец Учалов установил указатель на свой город

На самой крупной российской антарктической станции Новолазаревская появился указатель направления до башкирских Учалов. Указано и расстояние – 14410 километров.

Табличку установил сейсмолог Айнур Галин. Сам он родом из Учалинского района, и этот указатель – его своеобразное поздравление родного города с 60-летием.

На столбе с такими табличками, который полярники называют «елкой», представлена практически вся география России: на нем есть названия не только небольших городов, но и крупных мегаполисов.