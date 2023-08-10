Радий Хабиров встретился с бойцами мотострелкового полка «Башкортостан» на месте боевого слаживания

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях поделился новостью о завершении боевого слаживания добровольческого полка «Башкортостан» в Самарской области.

Руководитель региона рассказал, что добровольцы прошли успешную тактическую подготовку, усвоили важные навыки управления и лучше узнали друг друга.

Также Радий Хабиров подчеркнул, что в течение всего этого времени республика проделала значительную работу, направленную на обеспечение полка техникой и всем необходимым.

Он заверил, что регион будет продолжать поддерживать своих добровольцев. И пока они будут находиться в зоне проведения спецоперации, власти будут заботиться об их семьях.

Глава Башкирии выразил благодарность всем бойцам – и тем, кто уже защищает Родину, и тем, кто только собирается отправиться на передовую.