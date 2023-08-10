В Башкирии ищут должников по налогам

Сотрудники налоговых органов региона, службы судебных приставов и сотрудников ГИБДД на территории республики проводят совместные рейдовые мероприятия с целью выявления физических и юридических лиц, нарушающих свои обязательства по уплате налогов и штрафов ГИБДД. Особое внимание уделяется владельцам транспортных средств.

По автомобильным номерам в потоке движения на дорогах определяются должники перед бюджетом, к которым применяются меры принудительного взыскания: конфискация денежных средств, наложение ареста на имущество. Арестованные автомобили отправляются на специализированную стоянку.

В рамках последней операции арестованы 5 транспортных средств, владельцы которых в общей сумме задолжали более 1,5 млн рублей. С начала текущего года благодаря совместным усилиям налоговых органов и судебных приставов были арестовано более 3,5 тысячи объектов движимого недвижимого и имущества таких должников на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Многие из них были вынуждены расстаться со своими автомобилями.

Совместные рейдовые мероприятия будут проводиться в различных городах и районах Башкирии до конца текущего года.

Специалисты напомнили, что чем дольше налогоплательщик откладывает уплату налогов, тем больше накапливается дополнительных финансовых обязательств: пени, государственные пошлины и исполнительские сборы.

Во избежание дополнительных расходов рекомендуется своевременно платить налоги. Проверить наличие задолженности и погасить ее можно через интерактивные сервисы «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России, с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ», а также на портале Госуслуг.