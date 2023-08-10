Мотострелковый полк «Башкортостан» готовится к отправке в зону СВО

Полк состоит из 12 именных подразделений, которые отправлялись на полигон по мере комплектования. В их составе – разведчики, штурмовики, артиллеристы, танкисты. У многих есть за плечами боевой опыт, в том числе и на СВО. В ходе слаживания бойцы проявили старания и упорство, лучших наградили. Радий Хабиров также вручил памятные подарки именинникам. В ближайшие дни солдаты отправятся непосредственно к местам выполнения боевых задач.