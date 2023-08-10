Жители Башкирии смогут увидеть один из самых ярких звездопадов

Жители Башкирии смогут понаблюдать за самым ярким звездопадом года. Подробности рассказали в Уфимском планетарии.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть один из самых ярких звездопадов

С 17 июля по 24 августа на небосклоне наблюдается метеорный поток – Персеиды. Максимум звездопада можно будет увидеть 12 августа.

Это, пожалуй, и самый доступный для наблюдения метеорный поток — теплые темные августовские ночи вполне располагают для многочасового созерцания неба, лишь бы оно было безоблачным. Свое название поток получил по созвездию Персея, поскольку радиант этого потока находится в этом созвездии. Наблюдать Персеиды можно всю ночь, поскольку радиант потока, находящийся в созвездии Персея уже с вечера виден над горизонтом и к утру поднимается очень высоко, так что «падающие звезды» видны по всему небосклону.

пресс-служба Уфимского планетария 

Земля ежегодно пересекает орбиту кометы в течение пяти недель, проходя сквозь рой пылевых частиц. Чаще всего в это время в атмосфере Земли сгорает небольшое количество метеоров — около 10 в час. Но когда Земля проходит через наиболее плотную часть роя частиц, оставшегося от кометы, количество «падающих звезд» резко возрастает — до 100 метеоров в час. Частицы врезаются в атмосферу Земли со скоростью до 60 км в секунду и сгорают, образуя в небе яркие светящиеся следы — метеоры.

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