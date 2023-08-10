Жители Башкирии смогут увидеть один из самых ярких звездопадов

Это, пожалуй, и самый доступный для наблюдения метеорный поток — теплые темные августовские ночи вполне располагают для многочасового созерцания неба, лишь бы оно было безоблачным. Свое название поток получил по созвездию Персея, поскольку радиант этого потока находится в этом созвездии. Наблюдать Персеиды можно всю ночь, поскольку радиант потока, находящийся в созвездии Персея уже с вечера виден над горизонтом и к утру поднимается очень высоко, так что «падающие звезды» видны по всему небосклону.

пресс-служба Уфимского планетария