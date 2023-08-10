Слепому музыканту из Стерлитамака, которого выгоняли с улицы, решила помочь мэрия города

Администрация Стерлитамака поможет найти работу Александру Данилову. Мы рассказали эту историю сегодня утром. Слепого музыканта прогоняют с улиц Стерлитамака.
Мужчина является инвалидом по зрению первой группы, однако это не помешало Александру окончить музыкальный колледж. Музыкант рассказал, что нуждается в подработке. Александр хочет трудиться в колл-центре, но туда его не берут. Поэтому в свободное время он вынужден выходить на улицы города и петь. Прохожих это радует, а певцу приносит небольшой заработок. Однако не всем нравится творчество Александра.
Оказать поддержку решился юрист Булат Сафин. Обратили внимание на проблему и в администрации Стерлитамака. В мэрии занялись поиском подходящей работы для Александра Данилова, а также готовы привлекать его для выступлений на городских мероприятиях.