«Поезд Победы» смогли посетить жители Сибая

Передвижную экспозицию «Поезд Победы» смогли увидеть жители и гости Сибая. В его составе десять вагонов с экспозициями и два технических. В 2023 году музей пополнился новыми экспонатами, касающимися темы военных трибуналов.

Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. Заходя в поезд, каждый посетитель попадает в своеобразную машину времени, погружаются в прошлое, железнодорожный состав несет по дорогам войны через испытания и потери – к Победе.