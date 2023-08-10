«Поезд Победы» смогли посетить жители Сибая

Передвижную экспозицию «Поезд Победы» смогли увидеть жители и гости Сибая. В его составе десять вагонов с экспозициями и два технических. В 2023 году музей пополнился новыми экспонатами, касающимися темы военных трибуналов.
Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. Заходя в поезд, каждый посетитель попадает в своеобразную машину времени, погружаются в прошлое, железнодорожный состав несет по дорогам войны через испытания и потери – к Победе.
Такие уникальные проекты позволяют передать из поколения в поколение историю Великой Победы. Абсолютно каждый может посетить музей и погрузиться в исторические отрезки времени, связанные с Великой Отечественной войной. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте рoyezd-pobedy.ru.