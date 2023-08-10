В Уфе зафиксированы выбросы вредных химических веществ

В Уфе вновь зафиксировали выбросы вредных химических веществ. Об этом сообщают специалисты Башгидромета.
9 августа в 13:00 и 19:00 на автоматическом контрольном пункте №5, который расположен в районе Городского дворца культуры, выявили превышение по формальдегиду на уровне 1,3 ПДК. Формальдегид в воздухе вреден в первую очередь для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд, сыпь.
10 августа в 07:00 на расположенном на улице Свободы пункте №2 концентрация хлорида водорода составила 1,7 ПДК.