В Уфе зафиксированы выбросы вредных химических веществ

9 августа в 13:00 и 19:00 на автоматическом контрольном пункте №5, который расположен в районе Городского дворца культуры, выявили превышение по формальдегиду на уровне 1,3 ПДК. Формальдегид в воздухе вреден в первую очередь для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд, сыпь.