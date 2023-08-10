Радий Хабиров посетил бойцов полка «Башкортостан» перед их отбытием в зону СВО

Мотострелковый полк «Башкортостан» готовится к отправке в зону спецоперации. Подразделение завершило боевое слаживание. Сегодня глава республики Радий Хабиров посетил войсковую часть, где последние три месяца бойцы проходили тренировки, и пожелал им успешного выполнения поставленных задач. Радий Хабиров также наградил лучших бойцов и вручил памятные подарки именинникам.

Одно из финальных построений перед тем, как убыть на линию соприкосновения. Слаживание подошло к концу. Однако, как говорят военнослужащие, не время для сантиментов. Все как один рвутся на передовую, чтобы начать выполнение боевых задач.

Вы прошли непростой, но очень важный период, вспомнили и отточили воинские навыки, почувствовали надёжные плечи товарищей. Всё это пригодится вам в ближайшее время. В период вашей подготовки республика приступила к экипировке и оснащению полка необходимой техникой и оборудованием. Как я и говорил, во время выполнения боевых задач Башкортостан будет рядом с вами. Мы очень рады, что здесь сложился эффективный управленческий коллектив. У вас требовательный и опытный командир. Уверен, что командование полка будет профессионально управлять подразделениями, беречь жизни наших ребят. Вновь обращаясь к воинам, хочу сказать: ваши жизни и здоровье – главная ценность для нас, для Башкортостана. И, конечно, мы будем заботиться о ваших семьях, окажем им всю необходимую поддержку. Желаю вам успешно выполнить воинский долг. Мы очень гордимся вами и ждём возвращения домой. Работайте братья! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В составе полка – 12 именных подразделений. Практически все основные ударные силы: танкисты, артиллеристы, мотострелки, штурмовой отряд, а также роты снайперов, инженеров и медиков. Слаживание проходило почти четыре месяца. И за это время каждый боец наращивал умения в своей военной специальности.

Я прошел двойное обучение и получил два диплома. Нас здесь готовят максимально полно. позывной «Варяг»

Инструкторами выступали те, кто на собственном опыте изучил особенности ведения боя в зоне СВО. Как отмечают рекруты, подготовка прошла на высшем уровне.

Я как услышал, что 65 лет берут, сразу побежал в военкомат, меня быстро оформили и отправили. позывной «Шаман»

В ходе торжественной церемонии Глава Башкортостана наградил бойцов, которые особенно отличились в процессе обучения. В их числе – лучшие гранатометчики и пулемётчики, связисты, операторы беспилотников. Ещё один боец с позывным «Леший» получил медаль «За отвагу». Мужчина уже был на спецоперации, где сумел проявить себя в качестве снайпера.

Выполнял все поставленные боевые задачи. У меня задача была одна: нашел, уничтожил, ушел. позывной «Леший»

В полку, кстати, немало тех, кто на СВО едет второй, а то и третий раз. Есть и целые родственные подряды.

Пошли друг за другом, давно друг друга знаем, чувствуем родственную поддержку. позывные «Моряк», «Дед», «Призрак»

А вот боец с позывным «Седой» едет на спецоперацию впервые, вслед за своем сыном, для которого это вторая такая командировка.

Я водитель-механик. Прошел подготовку, машина показала себя неплохо. позывной «Седой»

Бойцы жили в казармах и в палаточном лагере. Радий Хабиров поручил оборудовать для них, насколько это возможно, максимально комфортные условия. Для солдат установили душевые кабины и туалеты, отсыпали дороги. Все бойцы также прошли полную диспансеризацию. На регулярной основе была организована доставка гумконвоев.

Привезли то, что необходимо на первое время, а также наборы для медиков и туймазинскую воду. Айдар Суфиянов, глава администрации Туймазинского района

Формирование мотострелкового полка «Башкортостан» началось весной. В кратчайшие сроки подразделения в его составе были укомплектованы добровольцами. Радий Хабиров также рассказал, как сегодня республика набирает солдат ещё в два новых подразделения.

Мы продолжаем набор контрактников в новый батальон имени Героя России Алмаза Сафина. С идеей его создания обратились ветераны боевых действий из Альшеевского района. К нам приходят много ребят, сформировалась практически половина подразделения. Кроме того, совместно с Росгвардией обсуждаем создание второго батальона имени Салавата Юлаева. В ближайшее время мы примем необходимые организационные решения в этой части. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В полку «Башкортостан» бойцы со всех районов и городов республики. Есть также и из других регионов, которые изъявили желание защищать страну в именном подразделении. Сегодня для бойцов организовали концертную программу, на которой выступили артисты Салаватского драмтеатра.