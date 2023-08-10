В Башкирии завершается подготовка школ к новому учебному году

1 сентября должны открыться 77 обновленных зданий в 28 муниципалитетах. Еще несколько сотен учебных заведений включили в план для модернизации на следующие три года.

До завершения ремонта школы в селе Ефремкино остались считанные дни. Работы уже выполнены на 99 процентов. 1 сентября здесь продолжит учебу 191 школьник. Капитальный ремонт здания начался в феврале. Но в это время ребята не переставали учиться. Занятия проходили в местном клубе, детском саду и здании администрации.

Школу обновили практически полностью. Все, что осталось от старого здания, – это фундамент и кирпичные стены. Для ребят обустроили современные классы с интерактивными досками, спортзал, библиотеку и зоны отдыха с настольными играми. Ремонт продолжается по всей республике. К сентябрю обновят 77 зданий, в которых будет учиться 17 тысяч детей. Работы идут согласно графику. Одним из важнейших аспектов подготовки ко Дню знаний остается школьное питание. В этом году на него обращают особое внимание.

Сентябрь начинается, школьное питание – снова жесткий спрос с наших операторов. Я помню, как мы начинали эту работу, и где мы сейчас находимся – слава богу, детишки кушают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан