В Башкирии продолжает падать уровень воды в Павловском водохранилище

Рекордно маленькие притоки воды за 136 лет наблюдений. Уровень Павловского водохранилища уже на три метра ниже нормы и продолжает падать. Специалисты говорят, что этот год в гидрологическом плане крайне неблагоприятный. На что может повлиять обмеление главных водных артерий республики и стоит ли опасаться чего-то жителям региона?

Пусть и не самое жаркое, но точно самое маловодное лето за всё время существования Павловской ГЭС. Хотя проблемы начались еще весной. Уровень паводка в этом году стал самым низким за последние 136 лет. Итог – обмеление главных водных артерий республики. Уровень воды в Павловском водохранилище сейчас на три метра ниже привычного. Это хорошо видно на подходной стенке гидросооружения. Граница тёмной полосы – это как раз 140-метровая отметка.

Каждую секунду приток воды в водохранилище составляет около 100 кубометров, а вот сбрасывать приходится 140, чтобы Уфа не осталась без воды. Точнее, даже предприятия, отвечающие за жизнедеятельность города, такие, например, как водозабор или ТЭЦ. Ежедневно уровень Павловского водохранилища снижается на 3-4 сантиметра.

Из четырех турбин работает лишь одна. Остальные ждут большой воды. Обмеление водохранилища повлияло и на работу энергетиков. За первое полугодие Павловская ГЭС выработала 190 миллионов киловатт электроэнергии.

Несмотря на обмеление, гидроэнергетики считают, что нынешний уровень Павловского водохранилища позволит обеспечить необходимым объемом воды все предприятия, использующие реки Уфу и Белую в районе столицы республики до осени. Далее вся надежда на осадки.