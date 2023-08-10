Сотрудники нацпарка «Башкирия» рассказали о мишке-альбиносе, попавшем в фотоловушку

Мишка-альбинос, попавший в фотоловушку в национальном парке «Башкирия», скорее всего, потемнеет и вряд ли передаст необычный цвет потомству. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказала научный сотрудник заповедника.

Необычный мишка попал в кадр в самом посещаемом месте, куда люди практически не добираются. Обычно сюда на водопой приходят хищные птицы, кабаны.

А вот появление другого косолапого зафиксировано впервые. Скорее всего, ему два года, и он только-только расстался с мамой после появления на свет других малышей. Сотрудники заповедника рассказывают: родители – бурые медведи, передали малышу очень редкий ген, благодаря которому его прозвали Умкой.

А это уже Караидельский район. Маленький медвежонок вышел прямо на дорогу в деревне. Прогулялся по улицам, а потом, испугавшись, нырнул в реку, переплыл на тот берег и убежал.