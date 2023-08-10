«Салават Юлаев» сразился с московским «Динамо» в рамках Кубка Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» с поражения стартовал в 23-м розыгрыше предсезонного Кубка Республики Башкортостан. Наша команда сегодня принимала на своем льду московское «Динамо».

Бело-голубые вышли вперед после шайбы Никиты Гусева, он же закрепил преимущество «Динамо» в начале второго периода. Юлаевцы вернулись в игру после шайбы Александра Хмелевского, но «Динамо» забросило еще дважды.