В Уфе прошла сессия, посвященная национальному образованию

Впервые в Уфе провели сессию «Национальное образование в системе дошкольного и общего образования». Её организовали в рамках республиканского августовского совещания.

Мероприятие прошло в полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «Смарт». В нем приняли участие эксперты, учителя родных языков, сотрудники дошкольных учреждений и родители. Форум заключался в конструктивном обсуждении вопросов, поднятых в течение года, и в их решениях. Говорили о возможностях получения дополнительного образования на родном языке, о национальных школах и детских садах. Завершился форум выборами руководителя родительского совета и исполкома.