В Башкирии задержали водителя, нарушившего ПДД более 140 раз

Накануне система автоматизированного поиска и уведомления «Паутина» сигнализировала ближайшему экипажу ДПС о проехавшей машине, которой управлял должник. В Октябрьском, на улице Аксакова, сотрудники ДПС успешно разыскали транспортное средство с помощью информации данной системы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

По словам самого водителя иномарки, он не знал о наличии задолженности. Однако сведения Федеральной базы ГИБДД свидетельствуют о том, что он более 140 нарушал правила дорожного движения, а общая сумма штрафов составила 79 тысяч рублей. Дополнительно, судебные приставы установили, что по другим исполнительным производствам собственник транспортного средства задолжал свыше 400 тысяч рублей.

Прибывшие на место судебные приставы оформили все необходимые документы, а автомобиль был эвакуирован на специализированную штрафстоянку для принудительного взыскания задолженности.