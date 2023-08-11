Стали известны подробности трагического ДТП, в котором погибла владелица «BMW»

В ГИБДД по Башкирии рассказали о деталях аварии, которая произошла 11 августа и унесла жизнь женщины-водителя.
ДТП произошло около полуночи на 82 километре автотрассы Уфа-Оренбург. 31-летняя жительница Уфимского района, управлявшая автомобилем марки «BMW», столкнулась с движущейся в том же направлении «Ладой Вестой», после чего врезалась в попутный грузовик "Скания".
В результате столкновения, женщина скончалась от полученных травм.
Известно, что владелицу элитного авто в 2021 году уже лишали водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время ведется расследование произошедшей аварии. Запланировано проведение экспертиз с целью определения причин и деталей инцидента.
Фото: ГИБДД по РБ