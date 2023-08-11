Владимир Путин наградил бойца из Башкирии медалью «За отвагу»

Владимир Путин наградил бойца из Башкортостана с позывным «Рубин». Указом Президента России ему присуждена вторая по счету медаль «За отвагу».
Об этом в социальных сетях рассказал глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов. Известно, что командир танка Т-90М отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.
Напомним, накануне стало известно о формировании в республике второго батальона имени Салавата Юлаева. Об этом сообщил Артур Юмагужин, советник главы региона по взаимодействию с войсками Росгвардии. Радий Хабиров поддержал эту инициативу.