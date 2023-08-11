В Башкирии фельдшера обязали вернуть полмиллиона рублей

Бирский межрайонный суд принял решение по исковому заявлению регионального Минздрава. В ноябре 2020 года ведомство и фельдшер, которая приехала на работу в один из ФАПов республики, заключили соглашение о предоставлении ей единовременного пособия в размере 500 тысяч рублей. Пособие было выплачено. Однако в январе этого года трудовой договор с ответчицей был расторгнут по ее инициативе.

По той причине, что увольнение произошло до истечения пятилетнего срока действия трудового договора с медицинской организацией, на ответчицу возложена обязанность вернуть истцу полную сумму денежных средств. Несмотря на это, обязательство не было исполнено. Представители регионального ведомства обратились в суд с иском о взыскании единовременной компенсационной выплаты и процентов за использование средств.

По итогам рассмотрения суд удовлетворил иск, обязав ответчицу выплатить Минздраву Башкирии сумму в размере полумиллиона рублей как единовременную компенсационную выплату, а также проценты за пользование средствами в размере 16 952,05 рублей. Кроме того, с ответчицы взыскана госпошлина в размере 8 369 рублей в доход местного бюджета.