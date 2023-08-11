В Башкирии волонтеры проводят мастер-классы по изготовлению полезных сладостей

В Салавате организовали мастер-класс по изготовлению кексов и полезных конфет. Волонтеры благотворительной организации «Пища жизни» проводят такие кулинарные уроки постоянно. Это стало для них доброй традицией.

На этот раз пригласили детей из социального приюта Ишимбайского района. После того, как вкусности были готовы, маленькие повара попробовали свои кулинарные шедевры, а после разложили по коробкам свежую выпечку и передали в психоневрологический интернат и дом престарелых.