В Башкирии сожитель убил молодую возлюбленную

Родственники погибшей девушки не могли до неё дозвониться и пришли по месту её жительства. Вскрыв запертую изнутри дверь, они увидели ужасающую картину. На место происшествия были вызваны правоохранители. Теперь проводится расследование случившегося. Известно, что мужчина был военным и имел разрешение на оружие.