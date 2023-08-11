В Башкирии сожитель убил молодую возлюбленную

В Салавате произошла жестокая семейная ссора. Об этом рассказали в Следственном комитете региона.
7 августа между 55-летним мужчиной и 30-летней женщиной вспыхнула очередная ссора. Причиной конфликта стало злоупотребление мужчины алкоголем. В порыве злости горожанин взял свой охотничий карабин, навёл дуло прямо на возлюбленную и выстрелил. Ранение в грудь оказалось смертельным. После случившегося мужчина лишил жизни и себя.
Родственники погибшей девушки не могли до неё дозвониться и пришли по месту её жительства. Вскрыв запертую изнутри дверь, они увидели ужасающую картину. На место происшествия были вызваны правоохранители. Теперь проводится расследование случившегося. Известно, что мужчина был военным и имел разрешение на оружие.