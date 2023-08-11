В Уфе водителю «Лады Ларгус» стало плохо за рулем

Утром 10 августа в Уфе произошло ДТП: водитель 38 лет, управлявший автомобилем марки «Лада Ларгус», наехал на металлическое ограждение на проспекте Дружбы народов.
В результате аварии водитель сломал плечо. Медики оказали всю необходимую помощь на месте и отпустили мужчину домой.
Предполагается, что водителю стало плохо за рулем, в результате чего он потерял контроль управления автомобилем и совершил наезд на металлическое ограждение.
Сотрудниками столичной госавтоинспекции проводится расследование по данному инциденту.
Фото: ОГИБДД по Уфе