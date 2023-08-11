В Башкирии антимонопольная служба ужесточит контроль за розничными сетями

ФАС планирует усилить контроль за розничными торговыми сетями. По информации регионального ведомства, проведен анализ данных о доле розничных продаж в ретейле.

По статистике за 2022 год в Башкирии 27 торговых сетей удерживают долю свыше 35% (по объему продаж в денежном эквиваленте) в 171 из 2320 муниципалитетов.

Анализ помог выявить сети, которые требуют усиленного контроля в соответствии с Законом о защите конкуренции, в части предотвращения злоупотребления доминирующим положением, а также в рамках Закона о торговле, который ограничивает расширение дополнительных торговых площадей, подчеркнули в УФАС по региону.