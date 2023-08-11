В Башкирии кумысодел на этикетки напитка поместил портреты великих классиков русской литературы

Денис Уметбаев, кумысодел из Зауралья, придумал и разработал оригинальные этикетки для бутылок с классическим кумысом. На них – портреты великих русских писателей: Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов и другие. Эти литературные гении когда-то приезжали в Башкирию для лечения национальным целебным напитком.

Фото №1 - В Башкирии кумысодел на этикетки напитка поместил портреты великих классиков русской литературы

По словам Дениса Уметбаева, на идею создания уникальных этикеток его вдохновили известные цитаты классиков, посвященные кумысу. Как известно, многие русские литераторы и поэты приезжали к башкирам на кумысолечение, и они с восторгом описывали вкус и свойства этого напитка. На этикетках запечатлены не только портреты великих классиков русской литературы, но и помещены цитаты о кумысе из их произведений, рассказал кумысодел.

Помимо традиционного кумыса, Денис Уметбаев также создает разнообразные вариации напитка с добавками по семейным рецептам. Любители кумыса смогут насладиться его разнообразием на Международном фестивале башкирской лошади "Башҡорт аты", который в настоящее время проходит на берегу озера Графское в Баймакском районе республики.

Фото: ИА «Башинформ»

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