В Башкирии кумысодел на этикетки напитка поместил портреты великих классиков русской литературы

Денис Уметбаев, кумысодел из Зауралья, придумал и разработал оригинальные этикетки для бутылок с классическим кумысом. На них – портреты великих русских писателей: Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов и другие. Эти литературные гении когда-то приезжали в Башкирию для лечения национальным целебным напитком.

По словам Дениса Уметбаева, на идею создания уникальных этикеток его вдохновили известные цитаты классиков, посвященные кумысу. Как известно, многие русские литераторы и поэты приезжали к башкирам на кумысолечение, и они с восторгом описывали вкус и свойства этого напитка. На этикетках запечатлены не только портреты великих классиков русской литературы, но и помещены цитаты о кумысе из их произведений, рассказал кумысодел.

Помимо традиционного кумыса, Денис Уметбаев также создает разнообразные вариации напитка с добавками по семейным рецептам. Любители кумыса смогут насладиться его разнообразием на Международном фестивале башкирской лошади "Башҡорт аты", который в настоящее время проходит на берегу озера Графское в Баймакском районе республики.