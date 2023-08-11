На «Инвестчасе» в Уфе одобрили новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг

Компания «Уфа Драйв» представила проект строительства в Калининском районе столицы ресторана быстрого питания «Тюбетей». Концепцию заведения разработали в тюркском стиле. В проект планируют вложить порядка 100 млн рублей и открыть ресторан в 2024 году. В течение трёх следующих лет число рабочих мест в нём вырастет до 100. В перспективе рассматривают возможность создания в Уфе ещё нескольких подобных объектов. Инвестору предоставят в аренду земельный участок для строительства ресторана.