На «Инвестчасе» в Уфе одобрили новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг

Новые инициативы в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. На очередном «Инвестчасе», который провел Глава Башкортостана Радий Хабиров, обсуждали новые проекты. Один из них – компании «Уфаоргсинтез». Речь идет о реконструкции устаревших очистных сооружений для устранения экологических рисков и эффективной очистки сточных вод. Ему присвоили статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.
Компания «Уфа Драйв» представила проект строительства в Калининском районе столицы ресторана быстрого питания «Тюбетей». Концепцию заведения разработали в тюркском стиле. В проект планируют вложить порядка 100 млн рублей и открыть ресторан в 2024 году. В течение трёх следующих лет число рабочих мест в нём вырастет до 100. В перспективе рассматривают возможность создания в Уфе ещё нескольких подобных объектов. Инвестору предоставят в аренду земельный участок для строительства ресторана.
Также в реконструкцию молочно-товарной фермы в Баймакском районе планируют вложить 739 млн рублей. Их направят на приобретение нового оборудования и племенного скота. Об этом проекте рассказал генеральный директор компании «А7 Менеджмент» Алексей Комаровских.