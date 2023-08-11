Школы Башкирии получат еще 18 автобусов

18 автобусов для перевозки детей получат школы республики. Вручение ключей от нового транспорта состоится сегодня в рамках республиканского августовского совещания по образованию. Оно проходит в Конгресс-холле «Торатау».

Во второй половине дня состоится пленарное заседание. А сейчас продолжается работа стартовавших утром дискуссионных площадок, где обсуждаются мероприятия, посвященные Году педагога и наставника, организация профориентации школьников, развитие системы среднего профессионального образования и не только. Всего семь направлений. Участие в педсовете принимают более 600 человек.