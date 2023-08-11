Молодежь из Башкирии участвует в Первой летней школе аспирантов Евразийского НОЦ

Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что важной задачей Евразийского Научно-образовательного центра является поощрение молодых талантов и создание благоприятных условий для раскрытия потенциала молодежи нашего региона.

Один из примеров успешной деятельности в данном направлении – внедрение инновационного проекта «Первая летняя школа аспирантов Евразийского НОЦ».

В качестве места для реализации этого проекта был выбран историко-культурный центр «Шульган-Таш» в Бурзянском районе республики. По словам руководителя региона, этот центр становится популярным не только как музей, но и как научная и образовательная площадка.

На протяжении пяти дней 40 аспирантов сотрудничали с опытными экспертами. Они вместе работали над междисциплинарными проектами и активно обсуждали аспекты коммерциализации научных знаний. По завершении смены в летней школе тем участникам, которые особо себя проявили, предоставится возможность отправиться на стажировку в ведущие научные центры страны, уточнил Радий Хабиров.