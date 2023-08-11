Стало известно состояние утонувшей девочки из Башкирии, которую спасли врачи

В Благовещенске врачи спасли утонувшую девочку. 9-летнего ребенка доставили в реанимацию районной больницы в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали утопление и переохлаждение. Медики оказывают всю необходимую помощь. Сейчас жизни пострадавшей ничего не грозит. Мы узнали, в каком состоянии находится ребенок.

Река чуть не погубила унесённую течением Эвилину Кирееву. Она выжила благодаря череде удивительных совпадений. Всё началось с того, что девочка гуляла на площадке и позже решила пойти с подругой на речку помочить ноги. Она не умела плавать. Но когда вторая девочка предложила ей зайти чуть глубже, Эвилину уже начало уносить течением.

Шансы ребенка выжить стремились к нулю. Повезло, что на берегу отдыхала компания спасательной бригады. Они увидели, как маленькое тело уносит течением. Трое парней бросились на помощь. Когда девочку вытащили из воды, она была без сознания и пульса. Один из спасателей начал делать массаж сердца и искусственное дыхание. К счастью, ребёнок очнулся.

Эвилину увезли в больницу. Её сразу доставили в реанимацию с пневмонией. Девочка прошла все обследования, и на данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Как сообщают доктора, сейчас жизни ребёнка ничего не грозит.

Зачастую тонущий человек не может подать сигнал о помощи, так как в этот момент его главная задача и функция организма – набрать в лёгкие как можно больше воздуха. Кроме того, возможны спазмы мышц около горла, соответственно, крикнуть человек не сможет.