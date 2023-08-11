В Уфе появится новая сеть ресторанов «Тюбетей»

Накануне на «Инвестчасе» свой проект представил исполнительный директор компании «Уфа Драйв» Руслан Гильмутдинов, который планирует приступить к строительству ресторана быстрого питания «Тюбетей» в Калининском районе столицы республики.

Этот ресторан будет выполнен в аутентичном тюркском стиле, что придаст ему уникальность. Ориентировочные инвестиции в проект составляют около 100 миллионов рублей, а его открытие запланировано на 2024 год.

В последующие три года предполагается значительное расширение количества рабочих мест в заведении – до 100 человек. Автор проекта также подчеркнул, что в будущем рассматривается возможность создания нескольких аналогичных объектов в Уфе.

Инициатива одобрена Инвестиционным комитетом Башкортостана, который предоставит инвестору в аренду земельный участок для строительства ресторана.