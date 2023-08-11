В Уфе пресечена деятельность сети нелегальных игровых клубов

В Следственном комитете по региону и в Министерстве внутренних дел России рассказали, что в 2021–2022 годах в Уфе функционировала организованная преступная группировка, состоявшая примерно из восьми участников. Преступники организовали два игровых клуба в Затоне и Черниковке, арендовав нежилые помещения. Доступ в заведения был ограничен: сюда попадали исключительно доверенные лица.

Для азартных игр были закуплены компьютеры, на которые было установлено нелицензионное программное обеспечение, нарушающее авторские права. Организатором криминальной группы оказался 39-летний житель Уфы, который привлек к сотрудничеству четырех мужчин и трех женщин в качестве администраторов, кассиров и охранников игровых клубов.

Сотрудники регионального подразделения Следственного комитета России и сотрудники Министерства внутренних дел республики пресекли незаконную деятельность игорных заведений. В результате изъято более 40 единиц игрового оборудования. Использование нелицензионного программного обеспечения привело к нарушению авторских прав: ущерб оценен в сумму более 8 млн рублей.

Участникам группировки предъявлено обвинение, организатор и один из сообщников заключены под стражу.