В Уфе перекрыли яму с провалившимся асфальтом на улице Блюхера

В Уфе на том участке дороги по Блюхера, на котором вчера образовалась огромная яма из-за провала дорожного полотна, дорожники и коммунальщики ведут восстановительные и ремонтные работы с помощью автосамосвалов и экскаватора.

В частности, проводится очистка для восстановления разрушенного ливневого коллектора, который, как заявили в МЧС по Башкирии, стал причиной провала асфальта на указанном участке дороги.

В ведомстве обращают внимание граждан на то, что до окончания работ этот участок будет перекрыт. Соответственно, необходимо заранее планировать свой маршрут.