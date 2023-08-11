В Уфе возле железнодорожного вокзала горел мусор

Сегодня жители Уфы были встревожены сообщениями, фотографиями и видео в социальных сетях о черном дыме, который поднимался высоким столбом за зданием железнодорожного вокзала.

По уточненной информации, которая поступила от пресс-службы МЧС по региону, на место задымления быстро прибыли 11 пожарных и три единицы техники.

По предварительным данным, за зданием вокзала горят мусор и кустарники. Площадь возгорания в настоящий момент устанавливается. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, принимаются все необходимые меры, заверили в ведомстве.