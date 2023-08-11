Радий Хабиров передал районам Башкирии ключи от новых школьных автобусов

Сегодня об этом Глава республики сообщил в своих социальных сетях. Он отметил, что работа по обновлению парка школьных автобусов в Башкирии продолжается. И на этот раз очередная партия комфортабельных транспортных средств отправляется в различные уголки нашего региона.

По словам Радия Хабирова, основная задача – обеспечить школьников Башкортостана возможностью активно и продуктивно проводить время, будь то учеба, соревнования или экскурсии. Место проживания детей – сельская местность или город – значения не имеет.

На сегодняшний день в школьном автопарке республики насчитывается 1,5 тыс. автобусов, которые обеспечивают транспортировку более 50 тыс. детей. С 2018 года приобретено 955 новых школьных автобусов с помощью средств федерального и республиканского бюджетов.