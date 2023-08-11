Фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» стартовал в Башкирии

В Башкирии сегодня открылся международный фестиваль «Башҡорт аты» (Башкирская лошадь) – важное событие для коневодов и любителей башкирской породы лошадей. Праздник проходит на берегу озера Графское в Баймакском районе республики.

Во время торжественной церемонии открытия вице-премьер республики Азамат Абдрахманов отметил, что в июле текущего года был подписан указ о создании научно-исследовательского института по развитию и сохранению башкирской породы лошадей. Этот институт уже приступил к работе с привлечением лучших ученых республики.

На фестивале собрались ученые и специалисты в области коневодства, мастера декоративно-прикладного искусства, ремесленники, художники, а также множество фольклорных и этнографических коллективов. Гостей ждут из разных стран, включая Арабские Эмираты, Азербайджан, Турцию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и другие.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что фестиваль «Башкирская лошадь» должен стать традицией, объединяющей любителей коневодства и поклонников лошадей именно башкирской породы. Также он выразил надежду на то, что когда-нибудь фестиваль станет событием межрегионального масштаба.