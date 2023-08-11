В Башкирии правоохранители изъяли более 100 тысяч доз наркотиков на 5 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Башкирии пресекли незаконную деятельность группы лиц, которая организовала нарколабораторию для производства синтетических наркотиков с целью их последующей реализации.

По информации пресс-службы ведомства, лаборатория располагалась в деревне Янбарис Янаульского района. Задержаны двое местных жителей, 1980 и 1999 года рождения. Сотрудники УФСБ провели обыск в подвальном помещении, замаскированном под столярную мастерскую.

Здесь было обнаружено специальное оборудование и химические реактивы, предназначенные для синтеза мефедрона – наркотического вещества. По оценкам экспертов, мощность «нарколаборатории» позволяла производить до 10 кг наркотика еженедельно.

На момент задержания сотрудниками УФСБ было изъято более 10,7 кг наркотического вещества, что превышает сто тысяч доз. Стоимость изъятой наркотической продукции на черном рынке составляет более 5 млн рублей.

По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Организаторам избрана мера пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу.