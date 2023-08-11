С 1 сентября в школах Башкирии в расписании появится новое внеурочное занятие

Сегодня в рамках республиканского августовского совещания по образованию участникам рассказали о том, что с нового 1 сентября в учебный план российских школ вводится программа профориентационного минимума.

Программа предназначена для учащихся 6-11 классов и реализована в нескольких направлениях: как один из компонентов в рамках обычных школьных уроков и как внеурочное занятие под названием «Россия – мои горизонты». Кроме того, программой предусмотрены практические занятия, а также взаимодействие педагогов с родителями.