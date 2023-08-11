Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим в строительной отрасли

32 года работала в механическом цехе на этом же заводе, и вот уже 13 лет работаю в другом цехе на этом же заводе. Плиты выпускаем. Вначале, конечно, тяжело было, когда только пришла с училища. А сейчас уже привыкла за 45 лет.

Татьяна Сухарева, машинист мостового крана домостроительного комбината