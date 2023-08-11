Заслужили
своим трудом. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды
лучшим в строительной отрасли. Многие из приглашенных на церемонию отдали своей
профессии более половины жизни.
Рабочую
спецовку на костюмы и платья они меняют нечасто, но сегодня повод особенный. В
преддверии профессионального праздника лучшие строители республики собрались в
Колонном зале в Уфе. Среди приглашённых немало женщин, которые десятилетиями
трудятся в столь нужной отрасли.
32 года работала в
механическом цехе на этом же заводе, и вот уже 13 лет работаю в другом цехе на
этом же заводе. Плиты выпускаем. Вначале, конечно, тяжело было, когда только
пришла с училища. А сейчас уже привыкла за 45 лет.Татьяна Сухарева, машинист мостового крана домостроительного комбината
Как говорится, без
транспорта еще не одно строительство не велось. Так что как-то всю жизнь связал
с этим, и поэтому достойно свою работу делал. Юрий Андриянов, ведущий механик автотранспортного предприятия
Поздравить
строителей с наступающим праздником и вручить государственные награды и
почётные звания приехал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Но прежде чем начать
церемонию, руководитель региона отметил задачи, которые решают собравшиеся в
зале специалисты.
Вы строите миллионы
квадратных метров добротного жилья. Тысячи важных производственных, инженерных
и социальных объектов. Достойно решаете задачи, которые поставил президент страны.
К 2030 году мы должны строить 4 миллиона квадратных метров жилья ежегодно.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Указом
Владимира Путина звание «Почётный строитель Российской Федерации»
присвоено Хайдару Гайсину. Орденом
Салавата Юлаева Радий Хабиров наградил Нияза Гамалтдинова. Всего на церемонию
пригласили почти 60 специалистов, которых также отметили почетными грамотами
Главы Башкортостана и званиями заслуженного строителя республики.
В этом году уже 40
лет будет, как работаю водителем. На доставке по всей России мотаюсь. А так всё
отлично, ребята, работаем. Дай бог здоровья всем и вам тоже.Зариф Аиткулов, водитель строительной компании
Вообще 22 года
работаю. Конечно, в первый раз страшно. А потом уже как по маслу. Хотя когда на
другой кран переходишь, все краны разные, страх присутствует. В КПД сейчас
17-этажные дома строим. А вообще и в монолите работала, по 25 этажей строили.Светлана Султангареева, крановщица, заслуженный строитель Республики Башкортостан
Радий
Хабиров отметил вклад строителей в восстановлении мирной жизни на освобожденных
территориях Донбасса. Наши специалисты задействованы в подшефном Краснолучском
районе ЛНР, возводят новые жилые дома в Мариуполе. А крупные строительные
компании республики оказывают гуманитарную помощь военнослужащим из Башкирии.
Уважаемые друзья. О каждом из
вас можно сказать много теплых слов. Но лучше всего о вашем труде говорят
построенные вами важные, нужные людям здания, дома, сооружения. И, конечно,
низкий вам поклон от жителей республики за ваш труд. Поздравляю вас с
наступающим праздником, желаю вам крепкого здоровья, успехов, мира и
благополучия вашим домам.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
После
церемонии строители смогли пообщаться с главой республики, но задерживаться не
стали: «Награда наградой, но сейчас нужно на работу идти».