В Уфе выписали мам, родивших 11-го и 12-го ребенка в семье

Уникальное событие произошло в Республиканском перинатальном центре. В один день выписались двух мам, родивших 11-го и 12-го ребенка в семье. Дети появились на свет здоровыми и уже отправились домой.
Из роддома Гульшат Валееву встречают трое старших детей. А дома ждут еще восемь. После рождения двенадцатого малыша мальчиков и девочек в семье стало поровну. Как признается женщина, воспитывать такое количество детей не так трудно.
Вместе с Гульшат перинатальный центр покидает уроженка Бакалинского района Эльза. Для неё новорожденная дочка – уже одиннадцатый ребенок. После выписки маленькая Амалия уезжает домой, в село Новые Маты. А вот Гульшат имя для сына пока не выбрала. Как назвать братика, будет думать вся семья.
На событии побывал и министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Он ознакомился с уникальными практиками центра, а также посетил детскую реанимацию, где выхаживают недоношенных детей. В том числе, самого маленького на данный момент пациента учреждения весом всего 650 грамм.
Как рассказывает Айрат Рахматуллин, эти цифры – показатель работы всей системы здравоохранения республики. Одной из ее главных задач было и остается повышение рождаемости. Качество медицинских услуг улучшается ежедневно, чтобы такие счастливые мамы, как Эльза и Гульшат, вновь решались принести в мир еще одного человека.