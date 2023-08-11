В Уфе выписали мам, родивших 11-го и 12-го ребенка в семье

Уникальное событие произошло в Республиканском перинатальном центре. В один день выписались двух мам, родивших 11-го и 12-го ребенка в семье. Дети появились на свет здоровыми и уже отправились домой.

Из роддома Гульшат Валееву встречают трое старших детей. А дома ждут еще восемь. После рождения двенадцатого малыша мальчиков и девочек в семье стало поровну. Как признается женщина, воспитывать такое количество детей не так трудно.

Да я бы не сказала, что тяжело. Старшие помогают, слава богу, что есть помощники. Дети самостоятельные, больше с детьми. Они больше к ним тянутся, чем ко мне. Гульшат Валеева, многодетная мать

Вместе с Гульшат перинатальный центр покидает уроженка Бакалинского района Эльза. Для неё новорожденная дочка – уже одиннадцатый ребенок. После выписки маленькая Амалия уезжает домой, в село Новые Маты. А вот Гульшат имя для сына пока не выбрала. Как назвать братика, будет думать вся семья.

На событии побывал и министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Он ознакомился с уникальными практиками центра, а также посетил детскую реанимацию, где выхаживают недоношенных детей. В том числе, самого маленького на данный момент пациента учреждения весом всего 650 грамм.

За 2022 год мы снизили показатель младенческой смертности на 26 процентов. Это для нас огромное достижение, это исторический минимум. В этом году мы идем на новый исторический рекорд. И далее продолжается тенденция по снижению этого показателя. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан