В Уфе открылась выставка «Башкирский мёд – бренд Башкортостана»

Национальный архив республики подготовил выставку «Башкирский мёд – бренд Башкортостана» с использованием документов из фондов организации, а также материалов Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии.

На экспозиции – подлинные материалы о работе пчелиных заводов в середине XIX века, об обучении основам пчеловодства, сведения о деятельности Башпчелогородсоюза, Башкирской конторы пчеловодства. Особый интерес у посетителей вызывает «Дело об устройстве общественного башкирского пчелиного завода», начатое в 1838 году. Также в фойе архива находятся продукция, книги, брошюры о пчеловодстве, а также костюм и инвентарь пасечника. Выставка работает до 5 октября этого года.