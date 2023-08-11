В Уфе отметили День физкультурника спортивными и развлекательными программами

Так, в парке «Кашкадан» на нескольких площадках прошли соревнования. Участие в них приняли более 600 спортсменов абсолютно разных возрастов. Они соревновались в мини футболе, баскетболе 3 на 3, пляжном волейболе, семейных стартах и ряде других дисциплин.

Самым интересным и зрелищным моментом для гостей и участников стало перетягивание автомобиля. Помимо этого, также прошли легкоатлетическая эстафета и забег. Для участников с ограниченными возможностями здоровья была проведена отдельная дисциплина – «Старты для всех». Чтобы оценить свои силы, спортсмены принимают участие в таком турнире из года в год.