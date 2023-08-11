Радий Хабиров принял участие в августовском совещании по образованию

Семь концессионных соглашений на сумму почти 62 миллиарда рублей. За эти деньги в Башкортостане построят семь новых школ, центр детского отдыха «Шифа» и межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Укрепление материально-технической базы системы образования является одной из важнейших задач для республики, отметил сегодня Радий Хабиров. Глава региона принял участие в пленарном заседании августовского совещания по образованию. Республиканский педсовет прошёл сегодня в Уфе.

18 новых ПАЗ «Вектор Некст». Все они после торжественной церемонии разъедутся по районам республики. Ключи от нового школьного автобуса получил и Радил Каримов. Эта замена старой технике, на которой мужчина вез детей из близлежащих деревень к первой школе села Малояз.

Торжественная церемония вручения ключей состоялась в рамках Республиканского августовского совещания по образованию. В первой половине дня в Конгресс-холле «Торатау» прошли дискуссионные площадки, где обсудили мероприятия, посвященные Году педагога и наставника, организации профориентации школьников, развитию системы среднего профессионального образования и не только. Всего семь направлений. Участие в педсовете принимали более 600 человек.

Участие в августовском совещании принял глава региона. Перед началом пленарной части Радий Хабиров ознакомился с выставкой, которая развернулась в фойе Конгресс-холла. В частности, здесь продемонстрировали различные образовательные программы. К примеру, ассоциация родителей и педагогов республики показала свой проект «Амбассадоры трудовых династий».

Выступая уже перед участниками педсовета, глава региона обозначил задачи, которые стоят сегодня перед республикой. Главным в нынешних условиях является поддержка участников СВО и членов их семей, отметил Радий Хабиров.

Особое внимание мы уделяем поддержке детей участников специальной военной операции. Бесплатно более 3 тысяч детей посещают детские сады, 2,5 тыс. учащихся 5-11 классов и более 500 студентов колледжей обеспечены питанием, 2 тысячи детей посещают кружки. Бесплатным проездом пользовались 3700 школьников и студентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тема патриотического воспитания, сохранения исторической памяти также является приоритетной, отметил руководитель республики. В прошлом учебном году во всех школах страны введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С 1 сентября они появятся и в 86 колледжах Башкортостана. Еще одна приоритетная задача для региона – укрепление материально-технической базы и создание условий для получения знаний.

Башкортостан – один из лидеров по выделению федеральных средств на капремонт и строительство новых школ. Только 1 сентября откроется 77 новых школ после капремонта и три школы совершенно новые. Конечно, и дальше мы будем успешно участвовать в программе во взаимодействии с федеральными ведомствами. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

В прошлом году в обновленные 63 здания школ за парты сели почти 21 тысяча учеников. В этом году после ремонта в 77 учебных заведениях знания будут получать более 16 тысяч детей.

Мы строим новые школы. В республике начал применяться механизм концессионных соглашений при строительстве объектов образования. Сейчас заключено уже семь таких соглашений по девяти объектам на общую сумму почти 62 млрд рублей. Это семь школ, центр детского отдыха «Шифа» и межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан