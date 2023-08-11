Радий Хабиров принял участие в августовском совещании по образованию

Семь концессионных соглашений на сумму почти 62 миллиарда рублей. За эти деньги в Башкортостане построят семь новых школ, центр детского отдыха «Шифа» и межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Укрепление материально-технической базы системы образования является одной из важнейших задач для республики, отметил сегодня Радий Хабиров. Глава региона принял участие в пленарном заседании августовского совещания по образованию. Республиканский педсовет прошёл сегодня в Уфе.
18 новых ПАЗ «Вектор Некст». Все они после торжественной церемонии разъедутся по районам республики. Ключи от нового школьного автобуса получил и Радил Каримов. Эта замена старой технике, на которой мужчина вез детей из близлежащих деревень к первой школе села Малояз.
Торжественная церемония вручения ключей состоялась в рамках Республиканского августовского совещания по образованию. В первой половине дня в Конгресс-холле «Торатау» прошли дискуссионные площадки, где обсудили мероприятия, посвященные Году педагога и наставника, организации профориентации школьников, развитию системы среднего профессионального образования и не только. Всего семь направлений. Участие в педсовете принимали более 600 человек.
Участие в августовском совещании принял глава региона. Перед началом пленарной части Радий Хабиров ознакомился с выставкой, которая развернулась в фойе Конгресс-холла. В частности, здесь продемонстрировали различные образовательные программы. К примеру, ассоциация родителей и педагогов республики показала свой проект «Амбассадоры трудовых династий».
Выступая уже перед участниками педсовета, глава региона обозначил задачи, которые стоят сегодня перед республикой. Главным в нынешних условиях является поддержка участников СВО и членов их семей, отметил Радий Хабиров.
Тема патриотического воспитания, сохранения исторической памяти также является приоритетной, отметил руководитель республики. В прошлом учебном году во всех школах страны введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С 1 сентября они появятся и в 86 колледжах Башкортостана. Еще одна приоритетная задача для региона – укрепление материально-технической базы и создание условий для получения знаний.
В прошлом году в обновленные 63 здания школ за парты сели почти 21 тысяча учеников. В этом году после ремонта в 77 учебных заведениях знания будут получать более 16 тысяч детей.
Главным звеном всей системы, безусловно, являются люди. Это августовское совещание ко всему прочему проводится в год, объявленный президентом страны Годом педагога и наставника. Это своевременное решение, принятое для признания особого статуса учителя, отметил глава республики. Под занавес пленарного заседания Радий Хабиров вручил лучшим в профессии государственные награды.