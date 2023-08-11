На птицефабрике в Башкирии обнаружен птичий грипп

В республике зараженные пернатые будут уничтожены. Птичий грипп был обнаружен на птицефабрике «Башкирская» в Уфимском районе. Информация о массовом падеже птиц поступила вечером 9 августа. На место выехали специалисты надзорного ведомства.

По результатам исследований птицефабрику признали очагом заболевания, а в угрожаемую зону в радиусе пяти км попали несколько населенных пунктов и садов. Там птица будет подвергнута вакцинации. Торговым сетям и магазинам рекомендовано изъять из оборота продукцию данного производителя. С птицефабрики продукция сейчас не вывозится.

В первую очередь необходимо изолировать птицепоголовье и содержать их в безвыгульном режиме. Не покупать корм и птицу у неизвестных производителей. У больных пернатых отмечаются подавленное поведение и отказ от пищи. Само заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой домашней или дикой птицей. При малейших признаках нужно обратиться к врачу.