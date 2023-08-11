В Уфе отметили Всероссийский день футбола

В Уфе прошли футбольные турниры, посвященные Дню физкультурника и Дню российского футбола, который с этого года отмечается 11 августа. На столичном стадионе «Нефтяник» состоялись соревнования для всех любителей футбола.
Лучших выявляли команды девочек, студентов, ветеранов, представителей СМИ и даже «солнечные дети». Также для юных воспитанников школы ФК «Уфа» прошёл мастер-класс от команды мастеров. Все участники Всероссийского дня футбола получили сертификаты и подарки от Российского футбольного союза.