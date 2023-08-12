В Башкирии на реках зафиксировано истощение запаса воды

Специалисты Башгидромета отметили, что летом выпало 46-87% осадков от нормы. Долгий период без дождей и с сильной жарой способствует обмелению значительной части озер, усилению процессов зарастания и заболачивания водоемов. Выпадающие осадки носят локальный характер и мало влияют на общую ситуацию.