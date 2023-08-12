Врачи Уфы собрали обломки костей в ноге женщины

На фотографии КТ было видно множество мелких фрагментов раздробленных костей, что представляло большую сложность для медиков, которые должны были тщательно спланировать операцию, выбрать метод фиксации и подобрать подходящий имплант. После коллегиального обсуждения и предоперационного планирования врачи провели операцию. Они собрали обломки костей и добились стабильности эндопротеза.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ