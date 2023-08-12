Врачи Уфы собрали обломки костей в ноге женщины

В Уфе в больницу №21 в срочном порядке поступила 76-летняя пациентка. Женщина получила тяжёлую травму после падения.
Как сообщили в министерства здравоохранения региона, сначала травмированную женщину доставили в больницу города Дюртюли. Местные врачи выявили закрытый сложный, многооскольчатый, перипротезный перелом, который задел искусственный коленный сустав. Медики зафиксировали перелом снаружи и оперативно доставили пациентку в столичную больницу.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Успешный результат операции дает врачам уверенность, что после сращения костей пациентка сможет полноценно наступать на ногу.