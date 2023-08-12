Врачи Уфы собрали обломки костей в ноге женщины

В Уфе в больницу №21 в срочном порядке поступила 76-летняя пациентка. Женщина получила тяжёлую травму после падения.

Фото №1 - Врачи Уфы собрали обломки костей в ноге женщины

Как сообщили в министерства здравоохранения региона, сначала травмированную женщину доставили в больницу города Дюртюли. Местные врачи выявили закрытый сложный, многооскольчатый, перипротезный перелом, который задел искусственный коленный сустав. Медики зафиксировали перелом снаружи и оперативно доставили пациентку в столичную больницу.

На фотографии КТ было видно множество мелких фрагментов раздробленных костей, что представляло большую сложность для медиков, которые должны были тщательно спланировать операцию, выбрать метод фиксации и подобрать подходящий имплант. После коллегиального обсуждения и предоперационного планирования врачи провели операцию. Они собрали обломки костей и добились стабильности эндопротеза.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Успешный результат операции дает врачам уверенность, что после сращения костей пациентка сможет полноценно наступать на ногу.

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