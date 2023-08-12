Стали известны зарплаты во втором батальоне Салавата Юлаева

В Башкирии накануне стало известно о формировании второго батальона Салавата Юлаева. С такой инициативой выступил советник Радия Хабирова Артур Юмагужин.

Артур Юмагужин в интервью изданию Горобзор.ру рассказал о требованиях и условиях службы для будущих бойцов.

Бойцом батальона может стать мужчина до 55 лет. Наличие боевого опыта приветствуется, но не обязательно. В подразделение смогут попасть около 400 человек.

Вырастут и зарплаты бойцов батальона. Так как батальон является подразделением специального назначения, бойцы будут получать зарплату в размере 240 тысяч рублей. При этом увеличения дохода стоит ожидать бойцам обоих батальонов. При этом новобранцы могут рассчитывать и на региональные выплат, ведь они являются добровольцами. Республиканские суточные составят 2000 рублей, помимо этого за каждые 180 дней в зоне спецоперации боец получает по 200 тысяч рублей.