В Башкирии из-за очага гриппа сожгут птиц

Жителей близлежащих населенных пунктов, а также водителей, которые будут проезжать по трассе М-5 неподалеку от птицефабрики, просят с пониманием отнестись к ситуации. При сжигании птицы может распространиться задымление: водителям рекомендуется снизить скорость.