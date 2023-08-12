В Башкирии из-за очага гриппа сожгут птиц

В селе Авдон Уфимского района на птицефабрике будут сжигать птиц. Об этом сообщили в МЧС региона.
Такая мера принята из-за распространения птичьего грипп. Отмечается, что уничтожение птицы в целях безопасности началось уже сегодня, 12 августа.
Для этих целей подготовлено 11 котлованов, также специалисты покосили траву и провели опашку. Расстояние до ближайших насаждений деревьев — более 100 метров. У места выставят пожарные посты.
Жителей близлежащих населенных пунктов, а также водителей, которые будут проезжать по трассе М-5 неподалеку от птицефабрики, просят с пониманием отнестись к ситуации. При сжигании птицы может распространиться задымление: водителям рекомендуется снизить скорость.
Фото: МЧС по РБ.